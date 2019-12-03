أخبار مصر | "حنان".. بطلة حولت الإعاقة إلى تميز: مش هبطل الرياضة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حنان".. بطلة حولت الإعاقة إلى تميز: مش هبطل الرياضة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغم من الإعاقة، إلا أنها استطاعت أن تحولها لميزة واختلاف، حنان فؤاد (52عام)، تخرجت من كلية التجارة، والتي أصبحت بطلة رفع أثقال وريشة طائرة وألعاب قوى.

منذ نعومة أظافرها وهي تشعر بالاختلاف بينها وبين زملائها، وكيف هي من سنهم ولكن أقصر منهم؟ فامتلأ ذهنها بالكثير من التساؤلات إلى أن ساعدها والداها وأخيها على تخطي تلك المرحلة، وقاموا بتشجيعها على الخروج من قوقعة المنزل؛ فبدأت بإحراز بطولات جمهورية وأفريقية في الرياضة.

دخلت "حنان" الرياضة منذ التسعينات بالصدفة، لكن لها تاريخ كبير من الذكريات والبطولات تتحدث عنها حنان فؤاد؛ فهي من قصار القامة لكن لها حكايات يعجز عن فعلها السوي، فهي بطلة جمهورية في رفع الأثقال، دخلت عالم الرياضة منذ التسعينات.

حصلت "حنان" على العديد من البطولات مثل بطولة العرب التي كانت مقامة في شرم الشيخ في عام 1991 وبطولات جمهورية، حصلت فيها على ميداليات ذهب وفضة، فهي أيضًا بطلة ألعاب قوى، لقبت بالفتاه الذهبية بالنسبة للشركة التي تعمل بها.

"النظرة اتغيرت للأحسن مبقتش فارقه معايا، زمان كنت بتدارى وبحاول مظهرش، إنما دلوقت لا بمشي واروح شغلي مبيهمنيش حد"، هكذا عبرت البطلة عن روح المقاومة والإرادة التي أصبحت تسود حياتها.

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"مش هبطل الرياضة، هفضل لآخر نفس فيا العبها طول مافيا نفس طالع ونازل"، هكذا اختتمت حنان حديثها معنا.

ترى البطلة أن وجودهم في مصر مازال مهمشًا بعض الشئ، نظرًا أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لم يفعل بعد، ووجهت رسالة للأشخاص ذوي الإعاقة في يومهم العالمي بأن يخرجوا من البيت ويمارسون حياتهم غير مستسلمين للتنمر من حولهم.

تتمنى حنان أن يكون للإعلام دور كبير في محاربة التنمر، وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتوجيهم للصح والخطأ.