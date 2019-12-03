أخبار مصر | رئيس المصري الديمقراطي: لا بد من الأخذ في الاعتبار توصيات مؤتمر الحوار الوطني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المصري الديمقراطي: لا بد من الأخذ في الاعتبار توصيات مؤتمر الحوار الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال مشاركته في فعاليات الحوار الوطني الثاني المُنعقد بمقر حزب مستقبل وطن بالتجمع الخامس، إن الحزب استجاب لدعوة حضور جلسات الحوار الوطني للأحزاب حتى لا يقال إنه امتنع عن الحضور.

وشدد زهران، على ضرورة ألا تكون هذه الجلسات دون جدوى والأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات التي ستخرج عن جلسات الحوار الوطني.

وحضر جلسات الحوار الوطني، كل من فريد زهران مُمثل عن الحزب المصري الديمقراطي، ومحمد أنور السادات مُمثل عن حزب الإصلاح والتنمية، وموسى مصطفى موسى عن حزب الغد، وعبد المنعم إمام عن حزب العدل، ومحمد أمين عن حزب المحافظين.