أخبار مصر | والي: مشروع "2 كفاية" يستخدم العديد من آليات العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والي: مشروع "2 كفاية" يستخدم العديد من آليات العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الأجتماعي، علي إستخدام مشروع 2 كفاية للعديد من آليات العمل من بعثات طرق الأبواب وإستخدام مسرح الشارع والرسائل لاعلامية المختلفة والعيادات الصغيرة الجديدة التى سيتم إفتتاحها وغيرها من الأدوات للتوعية بالقضية السكانية والتحفيز الأسر على زيارة عيادات تنظيم الاسرة ونشر مفهوم الأسرة الصغيرة.

وثمنت والى دور جميع الحاضرين والمشاركين من مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية والتصدى للمشكلة السكانية، مؤكدة أن كل جهود التنمية المبذولة فى المجالات الاقتصادية والتعليم والصحة وغيرها وخفض معدلات التضخم وتحقيق زيادة النمو الاقتصادى وإتاحة فرص العمل لن تؤتى ثمارها الا اذا تواكب معها جهودا موازيه فى التصدى للمشكلة السكانية والحفاظ على صحة الآن والطفل ورعايتهما حتى يمكن الشعور بثمار التنمية التى تتحقق.

وأطلقت غادة والي وزيرة التضامن الأجتماعي، مساء اليوم فاعليات الإحتفال بإطلاق المرحلة الثانية لتطوير عيادات مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بين أسر تكافل الذى اقيم بمقر الوزارة بالعجوزة، حيث شهد الاحتفال توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة.

وشهد الإحتفال سحر السنباطي مقرر المجلس القومي للسكان، وطلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعمرو الورداني أمين الفتوي بدار الإفتاء، وممثلي عن المجلس القومي للمرأة ووزارات الصحة والأوقاف والتنمية المحلية والشباب والرياضة وممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، وعدد واسع من المؤسسات والهيئات المعنية والجمعيات الشريكة وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.