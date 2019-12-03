أخبار مصر | غادة والي: المجتمع المدني له الدور الأكبر فى تنظيم الأسرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة والي: المجتمع المدني له الدور الأكبر فى تنظيم الأسرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غادة والي وزيرة التضامن، أن المجتمع المدني فى مصر له الدور الأكبر فى مسألة تنظيم الأسرة والتعامل مع قضية الصحة الإنجابية بما يملكه من أدوات التأثير على المجتمع والوصول للأسرة المصرية وتقديم الخدمات لها وبما يمثله من شريك رئيسى فى تحقيق التنمية بالمجتمع.

وأضافت والى أن دور وزارة التضامن الاجتماعي فى مسألة تنظيم الأسرة من خلال برنامج 2 كفاية يركز على التعامل مع مسألة الطلب على وسائل تنظيم الأسرة وهو دور مكمل للدور الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان.

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وأشارت والى إلى الدور الهام والداعم والذى يقوم به وسائل الإعلام في الترويج لنموذج الأسرة التي بها طفلين يتم رعايتهم وتعليمهم وحمايتهم بشكل لائق بحيث يصبحوا في المستقبل متميزين ويكونوا سندًا ودعمًا للأب والأم، مضيفة أن الوزارة تتصدى للعديد من القضايا مثل محو الأمية والزواج المبكر وتمكين المرأة وحمايتها اقتصاديا واجتماعيا لأن المرأة التي تعمل ولها دخل هي أكثر قدرة على اتخاذ قرارات سليمة خاصة بأسرتها.

وأطلقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم فعاليات الاحتفال بإطلاق المرحلة الثانية لتطوير عيادات مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بين أسر تكافل الذى أقيم بمقر الوزارة بالعجوزة، حيث شهد الاحتفال توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة.

وشهد الاحتفال سحر السنباطي مقرر المجلس القومي للسكان، وطلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعمرو الورداني أمين الفتوي بدار الإفتاء، وممثلي عن المجلس القومي للمرأة ووزارات الصحة والأوقاف والتنمية المحلية والشباب والرياضة وممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، وعدد واسع من المؤسسات والهيئات المعنية والجمعيات الشريكة وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.