أخبار مصر | "كتاب ونقاد الفن" تعلن تضامنها مع حملة "مش صحفي" لمحاربة منتحلي الصفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كتاب ونقاد الفن" تعلن تضامنها مع حملة "مش صحفي" لمحاربة منتحلي الصفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رابطة "كتاب ونقاد الفن" برئاسة الكاتب الصحفى ناصر جابر تضامنها الكامل مع حملة "مش صحفي"، للتصدى للكيانات الوهمية ومنتحلى صفة الصحفيين.

وقال ناصر جابر رئيس الرابطة، إن منتحلي الصفة انتشروا بشكل كبير داخل كافة قطاعات الدولة والوسط الفنى بشكل ملحوظ، مما تسبب في عدد من الأزمات للصحفيين، ووضعهم في مواقف محرجة أمام المسئولين.

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وناشدت الرابطة جميع الزملاء الصحفيين من أبناء صاحبة الجلالة التكاتف مع الزملاء أعضاء الحملة للتصدى بكل قوة لهؤلاء المنتحلين وأصحاب الكيانات الوهمية من أجل الحفاظ على قيمة الصحفى والإرتقاء بالمهنة.

وأشارت الرابطة إلى أن دور حملة "مش صحفي" هام جدًا ويجب من جميع الزملاء التضامن لمواجهة الخطر على كافة قطاعات الوسط الصحفى، وبدورنا كرابطة الفن سنكشف الكيانات المزيفة والمسيئين لإسم الصحافة داخل الوسط الفنى، لتقديمها خلال الفترة القادمة لنقيب الصحفيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.