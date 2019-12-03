أخبار مصر | السادات من الحوار الوطني بـ"مستقبل وطن": أشهد أننا في مرحلة إصلاح سياسي حقيقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السادات من الحوار الوطني بـ"مستقبل وطن": أشهد أننا في مرحلة إصلاح سياسي حقيقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال مشاركته في فعاليات الحوار الوطني الثاني المُنعقد بمقر حزب مستقبل وطن بالتجمع الخامس، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحوار قائلا: "عن قناعة أشهد بأننا في مرحلة إصلاح سياسي حقيقي وبدايته هذه القوانين المُتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة من مجلس الشيوخ والنواب والمحليات".

وقال السادات، إننا علينا جميعًا أن نشجع المواطنين بالمشاركة في العمل مع الأحزاب، مُشددًا على ضرورة وجود تمثيل من الأحزاب بالهيئة الوطنية للانتخابات، داعيًا لميثاق شرف يلتزم به الأحزاب قبيل الانتخابات لتجرى انتخابات حقيقية تعبر عن الشعب.

وحضر جلسات الحوار الوطني، كل من فريد زهران مُمثل عن الحزب المصري الديمقراطي، ومحمد أنور السادات مُمثل عن حزب الإصلاح والتنمية، وموسى مصطفى موسى عن حزب الغد، وعبد المنعم إمام عن حزب العدل، ومحمد أمين عن حزب المحافظين.

