أخبار مصر | "التضامن" تعلن تطوير 32 عيادة تنظيم أسرة جديدة بالمحافظات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تعلن تطوير 32 عيادة تنظيم أسرة جديدة بالمحافظات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأكدت الوزيرة، أن مشروع الحد من الزيادة السكانية للاسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية" يعد أحد التدخلات الرئيسية التى تتخذها الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأن البرنامج يعمل على رفع وعى الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق المرحلة الثانية لتطوير عيادات مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بين أسر تكافل، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعجوزة.



ويأتى مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية" أحد التدخلات الرئيسية التى تتخذها وزارة التضامن الإجتماعى من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الإجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وقد قام المشروع بتطوير ٣٣ عيادة تنظيم أسرة في المرحلة الأولي في ديسمبر ٢٠١٨، وأستفاد من خدماتها المجانية ٣٥ الف و ٧١٢ سيدة مستهدفة بالمشروع.