أخبار مصر | موسى مصطفى موسى: "مستقبل وطن" حزب عضلاته كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسى مصطفى موسى: "مستقبل وطن" حزب عضلاته كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، خلال مشاركته في فعاليات الحوار الوطني الثاني المُنعقد بمقر حزب مستقبل وطن بالتجمع الخامس، إن كل حزب سياسي له طموحاته وأيدلوجياته الخاصة من أجل تحقيق المستقبل المشرق لمصرنا الغالية.

وتابع موسى: "حزب مستقبل وطن عضلاته كبيرة"، مُؤكدًا أن الفترة المقبلة لابد أن يكون فيها توافق حزبي وذلك من خلال معارضة قوية تهدف لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول، مُشيرًا إلى أن حزب الغد سيبذل قصارى جهده في الفترة القادمة للمشاركة في العمل السياسي أكثر مما عليه الآن.

وحضر جلسات الحوار الوطني، كل من فريد زهران مُمثل عن الحزب المصري الديمقراطي، ومحمد أنور السادات مُمثل عن حزب الإصلاح والتنمية، وموسى مصطفى موسى عن حزب الغد، وعبد المنعم إمام عن حزب العدل، ومحمد أمين عن حزب المحافظين.

