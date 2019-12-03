أخبار مصر | القصبي: جلسات الحوار الوطني مع الأحزاب بداية للإصلاح السياسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القصبي: جلسات الحوار الوطني مع الأحزاب بداية للإصلاح السياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن جلسات الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية بمثابة شرارة البداية لإثراء الحياة السياسية والحزبية من جديد.

وأضاف القصبي، خلال فعاليات الحوار الوطني الثاني المُنعقد بمقر حزب مستقبل وطن بالتجمع الخامس، أن جلسات الحوار الوطني ستناقش الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وعلي رأسها قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بالإضافة إلي قانوني تقسيم الدوائر وانتخابات المجالس المحلية، واصفًا حالة التشاور والحوار بين الأحزاب بأنها بداية للإصلاح السياسي.

وحضر جلسات الحوار الوطني، كل من فريد زهران مُمثل عن الحزب المصري الديمقراطي، ومحمد أنور السادات مُمثل عن حزب الإصلاح والتنمية، وموسى مصطفى موسى عن حزب الغد، وعبد المنعم إمام عن حزب العدل، ومحمد أمين عن حزب المحافظين.

