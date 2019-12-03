أخبار مصر | كل ما تريد معرفته عن مدينة دمياط للأثاث.. تعزز وتخدم المصنوعات الخشبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن مدينة دمياط للأثاث.. تعزز وتخدم المصنوعات الخشبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أسامة صالح رئيس شركة دمياط للأثاث، إن مدينة دمياط للأثاث مشروع قومي متكامل لصناعة الأثاث والصناعات الخشبية والصناعات المغذية لها كما يضيف المشروع عائدًا اقتصاديًا ويتمتع المشروع بتنوع الأنشطة الاقتصادية التي تخدم وتعزز صناعة الأثاث والمصنوعات الخشبية في مصر.

ويحتوي على 157 مصنع كبير، مجمع تجارى ومعارض الأثاث، مخازن، 1348 ورشة وعدد من المبانى الخدمية بمساحة 331 فدان من ناحية شطا دمياط، ويهدف المشروع إلى إضافة طاقة إنتاجية لتصنيع الأثاث والمصنوعات الخشبية وتعميق هذه الصناعة فى مصر والمساهمة في تحويل الورش من القطاع الغير رسمى إلى القطاع الرسمى وتنمية وسائل تسويق وتجارة الأثاث داخليًا وخارجيًا، ورفع حجم التجارة الداخلية للأثاث من 12 مليار جنيه مصرى إلى 35 مليار جنيه وزيادة الصادرات المصرية من الأثاث الخشبى والصناعات الخشبية من 360 مليون دولار الى 2 مليار دولار وذلك من خلال تطوير المنتجات لمنافسة المنتج العالمى وتقليص حجم الوارادات من الصناعات الخشبية والأثاث الى السوق المحلى وخلق فرص عمل جديده فى حدود 100 الف فرص عمل على الأقل وزيادة مساهمة قطاع الأثاث فى الناتج المحلى.

وتأسست شركة مدينة دمياط للاثاث كشركة مساهمة مصرية فى يوليو2016 وتم البدء فى إنشاءات المشروع فى يناير 2017.

وعن هيكل المساهمين الحالي هم محافظة دمياط بنسبة 34% وبنك الاستثمار القومى 45% وشركة إيادى مصر للتطوير الحضرى 17 %والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية 4%.

ويتكون المشروع من 1348 ورشة تصنيع بمساحات مختلفة موزعة داخل 54 هنجر بإجمالي مساحه 130 ألف متر مربع بالاضافة إلي 157 قطعة صناعية بإجمالي مساحه 139 فدان ومناطق استثمارية وإدراية بمساحة 58 فدان.

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وتم إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بواسطة معامل وأجهزة اختبار وقياس لضمان تطبيق المعايير القياسية الدولية بتصدير المنتجات كما يقوم المركز بتقديم برامج لإعداد كوادر فنية مدربة على أحدث التقنيات فى صناعة الأثاث.

ولخدمة أصحاب الورش تم إنشاء 5 مركز خدمى بإجمالى مساحة 13 ألف متر مربع تضم 26 ورشة تخصصية و10 محل تجارى و45 مكتب إدارى وخدمى، كما تم تأمين المدينة بالكامل بشبكة من الكاميرات مرتبطة بغرف تحكم ومراقبة.

وبالنسبة للخطط المستقبلية التى ستشمل المنطقة الاستثمارية والإدارية وتمثل حوالى 17 % من إجمالي المشروع على مساحة 138 ألف كيلو متر وستضم مركز تجارى و2 فندق.

وعن المزايا التى تحصل عليها الورش الصناعية في المدينة أضاف رئيس الشركة أنها أتاحت تمويل بنكى ميسر لصغار المصنعين بنظام 10 % مقدم والباقى على دفعات لمده 10 سنوات بفائدة 5 % وتوافر الخدمات الأساسية داخل المدينة للورش بالإضافة إلى تواجد المركز التكنولوجى الذى يتيح شهادت الجودة المعتمدة دوليًا للتصدير.

ولفت رئيس الشركة، إلى أن وجود كبار الصناع يتيح لأصحاب الورش الفرصة لتكامل عمليات التصنيع والإنتاج وعرض منتجاتهم فى مناخ تنافسى وتعمل المدينة على توفير كيانات تقوم بشراء المخلفات الناتجة من الورش واعادة تدويرها بما يضمن زيادة الدخل كما يتم العمل مع الجهات ذات العلاقة لإعطاء مزايا تفضيلية تتتعلق بإسناد المشروعات والعطاءات الحكومية وقامت الشركة بانشاء موقع الكترونى لتسويق منتجات الصناع بالمدينة داخليًا وخارجيًا كما يتم العمل داخل منظومة كاملة بمواصفات بيئية وفنية ملائمة وأنشأت الشركة معرضًا دائمًا لتسويق المنتجات.

وعن مزايا الاراضى الصناعية بالمدينة أشار إلى أنه تم إعتبار مدينة دمياط للأثاث منطقه إستثمارية بتاريخ مارس 2018 طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء كما يتم العمل على خفض تكاليف التصنيع من خلال تعميق الصناعة وذلك بإنشاء مصانع للصناعات التكميلية اللازمة ليكون بديلًا عن الإستيراد ويتميز موقع المدينة بقربها من ميناء دمياط وبور سعيد والطريق الدولى الساحلى ومحور 30 يونيو كما تتميز بوجود مركز تكنولوجيا الأثاث الذى يمنح شهاده معتمده للمنتج المطابق لمعايير التصدير وتعاقدات الشركه مع أكبر شركات الصيانة والتشغيل لتقديم خدمات الأمن والحراسة والنظافة والصيانة على مدار 24 ساعة.