أخبار مصر | موفر ذكي.. مصنع 45 الحربي يقدم حلولا عبقرية لمشكلة المياه بأيدي مصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موفر ذكي.. مصنع 45 الحربي يقدم حلولا عبقرية لمشكلة المياه بأيدي مصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت مشكلة المياه تظهر علي الساحة العالمية واضطرت الدول إلي عقد المؤتمرات العالمية للوصول إلي حلول جذرية لتلك المشكلة والتي تتفاقم يوماً بعد يوم، مما جعل القائمين علي حل تلك المشكلة ينظرون نظرة متشائمة إلي مستقبل المياه في العالم، لدرجة أن توقعاتهم المستقبلية تشير إلي أن الحرب القادمة ستكون حرب مياه.

ولعدم توافر أي وسيلة لتوفير المياه لدي الباحثين اتجهت جميع الجهود المبذولة إلي حل المشكلة نظرياً من خلال التوعية والإرشاد بضرورة اهتمام المواطنين بالعمل علي عدم إهدار الماء لما لها من أهمية في حياتنا من خلال غلق الصنبور أثناء الاستخدامات الشخصية للإنسان.

ولكون الحلول النظرية ليس لها أي تأثير مباشر فكان الدور الذي قام به (م45) الحربي التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي وهو التحول إلي الحلول العملية لترشيد المياه وذلك باستخدام موفر المياه الذكي وهو نظام متطور يعتبر طفرة في مجال ترشيد المياه وإيجاد حل بديل لمشكلة ندرة المياه التي تعاني منها العديد من الدول، ويتكون هذا النظام من قطع ذكية غاية في البساطة قمة في التكنولوجيا ويعطي نتائج مبهرة منذ الاستخدام الأول .

وتعتبر شركة المعصرة للصناعات الهندسية احدي شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي واحدي قلاع الصناعة بجمهورية مصر العربية والتي أنشأت عام 1952 بمنطقة المعصرة بحلوان ، وهي الآن تعمل علي استغلال الطاقات المتاحة للشركة ومشاركة في خطة التنمية الاقتصادية للدولة ودعم الاقتصاد القومي فقد بدأت الشركة في إنتاج منتجات مدنية استراتيجية لدفع عجلة الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، والمساهمة في وضع حلول جذرية للمشكلات التي تواجه المجتمع المصري في العصر الحديث، وعلي رأسها مشكلة المياه وتوفيرها بأبسط الطرق وأكثرها فاعلية.

وينتج (م45) الحربي "موفر المياه الذكي"، وهو أحدث تكنولوجيا ألمانية لتوفير المياه بأيدي مصرية ويعمل علي توفير ما يزيد عن 75% من المياه بدون التأثير علي كفاءة استخدام المياه، وهو مصمم للمنازل والفنادق والجهات الحكومية وحنفيات المياه ويناسب جميع أنواع الخلاطات ويمتاز بكونه قادر علي تدفق المياه بشكل ثابت عند جميع الضغوط، كما يمتاز بسهولة الفك والتركيب والتنظيف، وله مقاسات مختلفة للحمامات والمطابخ وأشكال انسيابية للمياه وعمر افتراضي طويل وضمان من الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

ومن مميزات الموفر الذكي تجنب الإسراف في المال، فهو يعمل علي توفير 50% من المال المدفوع في تكلفة المياه وكذلك المدفوع في الصرف الصحي إلي جانب توفير في الكهرباء الخاصة برفع المياه من الخزانات وكذلك تسخين المياه طوال العام عدا شهور الصيف.

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وتعتبر أكثر من 95% من مخارج المياه مصنوعة من الحديد الغير مقاوم للصدأ، مما يجعل مخارج المياه مسمومة، بالإضافة إلي البكتريا التي تجد مكاناً مناسباً لها وهنا تقع الكارثة، إذ أن بعض الناس يتناولون هذا الماء كماء شرب والبعض يتناوله كاستخدام ظاهري وفي جميع الحالات تكون اصابات الحلق أو المعدة أو الكلي وغيرها وبالتالي التأثير بالسلب علي صحة الإنسان وهو ما تم تجنبه في تصنيع موفر المياه الذكي والذي تم تصنيعه من مواد لا تضر بصحة الإنسان ولا تؤثر علي تركيب المياه الرئيسية .

كما ينتج المصنع "عداد المياه الميكانيكي"، ويصل متوسط معدل سريان في العداد ما بين 3-20 متر مكعب في الساعة وهو جاف تماماً ومحمي من الرواسب والأتربة ويتم تركيبه في الوضع الأفقي والأجزاء التي تمر فيها المياه تتحمل ضغوط عالية وغير قابلة للتآكل وغير سامة ويمكن قراءة العداد بسهولة ويتحمل العداد درجة حرارة المياه حتي 50 درجة مئوية.

ويمتاز عداد المياه ذو الدفع المسبق بوجود مسجل معزول عن المياه وهو الكتروني ويعمل بطريقة السداد المقدم بواسطة بطاقات نقل المعلومات ويمكن تهيئته ليعمل ضمن منظومة القراءة الآلية من خلال وسائط نقل المعلومات ويقدم هذا الطراز من العدادات العديد من الحلول لنظام السداد المقدم من خلال البطاقات الممغنطة أو من خلال كروت الشحن الكودية بالإضافة إلي تطبيقات الهواتف النقالة.

وقال المهندس "عبد المنعم هنداوي" رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية، أن الشركة تسعي من خلال عمالها ومهندسيها علي مدار أربع سنوات سابقة علي ايجاد حلول حقيقية وجذرية للمساهمة في حل مشكلة المياه التي تواجه الكثير من الدول ومنها مصر خلال الفترات الزمنية القادمة، وهو ما دفع الشركة إلي إيجاد حلول في غاية البساطة لتوفير المياه والأموال بالتعاون مع الجانب الالماني لا نتاج موفرات المياه الذكية والتي توفر ما يزيد عن 75% من المياه المستخدمة.

ونوه المهندس "عبد المنعم"، أن الموفرات الذكية للمياه والتي تنتجها شركة المعصرة للصناعات الهندسية قد اجتازت بنجاح كافة الاختبارات التي أجراها مركز بحوث الإسكان والبناء ونالت شهادات معتمدة تؤكد كفاءتها تحت كافة الضغوط ، كما نالت الاعتماد من الجانب الألماني الذي تتعاون معه الشركة وحصلت علي العديد من شهادات الجودة الألمانية.

وأضاف أن الشركة تعمل في الوقت الراهن علي إرسال بعثات لدراسة السوق الإفريقي لتوريد موفرات المياه في الدول التي تعاني من نفس المشكلة وحظيت بإعجاب العديد من الدول الإفريقية الصديقة ومنها دولة "غانا" والتي راسلت الشركة تمهيداً لتوقع عقود مرتقبة.

وأعلن رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة، أن الشركة بصدد إنشاء مصنع جديد لإنتاج "خلاطات المياه" المختلفة الأشكال والمقاسات بالتعاون مع شركة اسبانية رائدة في ذلك المجال لتوفير ملايين الدولارات التي تستهلكها مصر في الاستيراد.