أخبار مصر | إن كبلت القيود يديك وقدميك فدع عملك مسكونًا بالطموح.. "ياسين" طفل متعدد المواهب (فيديو)

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إن كبلت القيود يديك وقدميك، فدع عملك مسكونًا بالطموح، متبوعًا بالأمل، فهو الذي يقودنا ويضع أقدامنا على طريقالنجاح.

هكذا يفعل ياسين كمال، طالب بالمرحلة الإعدادية، يعاني من الصلب المشقوق، فعجز عن الحركة منذ ولادته، وطالما كان مختلفًا عن زملائه، ولكن ربما لم يكن الاختلاف دائمًا محمود المصاب.

14 عامًا هو عمر ياسين، الذي حمل الكثير من المواهب والتحدي ومواجهة ثقافة المجتمع، فبدأ بممارسة السباحة وحصل فيها على الكثير من الميداليات؛ حيث مارس السباحة وعمره تسعة سنوات،؛ فتعرفت والدته بالصدفة على مدرب للسباحة بستاد القاهرة فانجذبت للموضوع، وتتبعته بالرعاية والاهتمام بجانب ممارسة الرياضة.

مواهب متعددة جمعت بين ياسين وحلمه، فبجانب أنه سباح متمكن، فهو يمارس رياضة التنس الأرضي، والقوس والسهم، والكرة الطائرة، بالإضافة إلى حبخ لكتابة القصص القصيرة، فتشاركه والدته هواياته، بالإضافة إلى تميزه في عمل العروض المسرحية المختلفة، فضلًا عن مشاركته في استعراضات كان هو البطل فيها.

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يستيقظ ياسين من نومه مبكرًا فيتناول وجبة الفطور، ثم تصطحبه والدته إلى المدرسة، ويعود إلى متابعة دروسه، ويتدرب في النادي الذي اعتاد على الذهاب اليه لممارسة السباحة ومواهبه المختلفة، ويحلم بأن يصبح بطلًا، ويلتحق بكلية من كليات القمة.

ووضع ياسين في ذهنه رسالة له في الحياة، وهي أنه لا اختلاف بين أي شخص، مطالبًا ذوي الاحتياجات الخاصة بعدم اليأس وممارسة حياتهم بسهولة وبشكل طبيعي.