مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": سقوط ابن القنصل وشاهد كنيسة كفر حكيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": سقوط ابن القنصل وشاهد كنيسة كفر حكيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

إلقاء القبض على الشاهد بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"



أمرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بإلقاء القبض على المتهم طارق إبراهيم أحمد زايد عيد كما أمرت بإلقاء القبض على الشاهد محمد غالي عبد الرسول علي وإخلاء سبيله إذا دفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه واذا لم يدفعها يقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعي تجديد حبسه في الميعاد.