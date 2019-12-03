شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو 19 دولة إفريقية يتفقدون قناة السويس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التنمية المحلية، الثلاثاء، زيارة ميدانية للمتدربين، لمحافظتى الإسماعيلية وبورسعيد، على هامش الدورة التدريبية «التنمية المحلية واللامركزية»، والتي نفذتها الوزارة لعدد 30 من الكوادر من ١٩ دولة إفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بتنفيذ زيارات ميدانية للمشروعات التنموية بالمحافظات.

تضمن البرنامج زيارة مبنى محافظة الاسماعيلية ثم متحف القناة ثم قناة السويس، كما تضمنت جولة محافظة بورسعيد زيارة بعض المتاحف التاريخية والمراكز التكنولوجية المتميزة بالمحافظة، حيث تم عرض شرح حول أهمية المراكز التكنولوجية في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها من الإدارة المحلية بما يتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

Advertisements

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفد المتدربين الأفارقة بديوان عام المحافظة واستعرض خلال استقبالهم اهم المشروعات التنموية ومشروع التأمين الصحى الشامل بها الذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي بالمحافظة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل أبناء المحافظة وتحسين الخدمات الطبية المقدمة.

كما استعرض المحافظ مشروع الأنفاق ببورسعيد والذي يربط سيناء بدلتا النيل، ويشمل المشروع كبارى عائمة لتسهيل حركة المواطنين والبضائع وحركة انتقالها بين شرق وغرب مدن القناة، وأيضا مشروع تنمية شرق التفريعة ببورسعيد، والذي يهدف إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من خلال استغلال الأراضي المتاحة شرق القناة، وإنشاء امتداد تنموي اقتصادي، جغرافي، وعمراني لمدن القناة الثلاث، وبما تنعكس آثاره الإيجابية على تنمية سيناء.

وأشاد المتدربون الأفارقة بالمشروعات التنموية التي تقوم بها مصر خلال الفترة الحالية، والتى تشمل كافة المجالات في إقامة مشروعات الإسكان والمدن الذكية العملاقة والتحول الرقمى في تقديم الخدمات وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتركيز على بناء الإنسان المصرى بالاهتمام بالتعليم والصحة.

ممثلي الدول الأفريقية يتفقدون قناة السويس على هامش دورة التنمية المحلية

ممثلي الدول الأفريقية يتفقدون قناة السويس على هامش دورة التنمية المحلية

ممثلي الدول الأفريقية يتفقدون قناة السويس على هامش دورة التنمية المحلية