شكرا لقرائتكم خبر عن «البيطريين» تُعلن موعد فتح باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، خلال اجتماعه، الثلاثاء، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد الصنفى 22 ديسمبر الجاري، وذلك لانتخاب النقيب العام للأطباء البيطريين، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، عدا نقابة قنا والقاهرة والجيزة.

وقال الدكتور محمد نبيل، عضو مجلس النقابة العامة، إنه من المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 31 ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أن المجلس قرر تشكيل لجنة تلقى طلبات الترشح لتضم في عضويتها كلا من الدكتور أشرف قاسم، الدكتور الحسينى عوض، والدكتور ناجى سلام.