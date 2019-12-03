شكرا لقرائتكم خبر عن احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 45.3 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حقق الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ارتفاعا في نهاية نوفمبر الماضي، ليصل إلى نحو 45.354 مليار دولار، مقابل نحو 45.247 مليار دولار، في نهاية أكتوبر 2019، بارتفاع قدره نحو 107 ملايين دولار.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة إن أرصدة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي تغطي ما يزيد على 8 أشهر واردات سلعية، وهو ما يزيد على المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.