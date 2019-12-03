شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في مصر.. سانوفي باستور تطلق تطعيم Menactra للوقاية من الالتهاب السحائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت سانوفي باستور على موافقة وزارة الصحة والسكان المصرية لطرح التطعيم الجديد Menactra® في الأسواق المصرية للوقاية من مرض الالتهاب السحائي.

جاء الإعلان على هامش مؤتمر صحفي عقدته الشركة لإطلاق التطعيم لأول مرة بالسوق المصرية، ولتسليط الضوء حول مميزاته الفريدة. حضر المؤتمر ممثلو شركة سانوفي مصر وسانوفي العالمية، بالإضافة إلى الخبراء من الأطباء والمتخصصين ورجال الصحافة والإعلام.

وهذا المرض يعد من أخطر الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة أحياناً، فهو ينجم عن عدة جراثيم مختلفة والتي تأتي على رأسها التيسيرية السحائية.

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وخلال المؤتمر أشار الدكتور حامد الخياط – أستاذ طب الأطفال بكلية طب جامعة عين شمس – إلى أهمية التطعيمات للوقاية من الالتهاب السحائي البكتيري، والذي يؤدى إلى وفاة %10 إلى %15 عالمياً. وأوضح أن الأطفال الناجين من الالتهاب السحائي قد يعانون من آثار دائمة تؤدى لأنواع من العجز وقد تصل نسبة المضاعفات الخطيرة طويلة المدى إلى %9 من الناجين. حيث إنها قد تؤدى إلى البتر، فقدان السمع، عجز النمو العصبي، التشنجات، وصعوبة في التعليم. وعليه، شدد دكتور الخياط على أهمية التطعيم ضد الالتهاب السحائي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين. مضيفاً أن Menactra® لا يحتاج إلى تحضيرات وإجراءات محددة مما يجعلها أكثر عرضة للتلوث وضرراً للأطفال.

سانوفي باستور تطلق تطعيم Menactra للوقاية من الالتهاب السحائي

وأوضحت الدكتورة معتزة بشير – أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة بكلية طب جامعة القاهرة – أنه قد يصعب التعرف على مرض الالتهاب السحائي، خاصة في مراحله المبكرة، لأن أعراضه مشابهة لأعراض الأمراض الفيروسية الأكثر تداولاً مثل الحمى، والصداع، وتيبس العنق، والغثيان، والقيء، والحساسية المفرطة للضوء، والارتباك. وأكدت على كفاءة وفاعلية تطعيم Menactra®، بداية من سن 9 أشهر، كما يوفر حماية طويلة الأجل لأكثر من ٥ سنوات، ذلك بالإضافة إلى أنه يقلل من حمل البكتيريا في الحلق وبالتالي من معدل سريانها.

وصرّح الدكتور محمد أسامة حسين – أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة بكلية طب جامعة بورسعيد – بأن منظمة الصحة العالمية توصي بضرورة وضع جدول زمني للتطعيم المتقارن ضد مرض الالتهاب السحائي. يتمثل الدواء في جرعتين حقن العضلي ومرخص استخدامه للأطفال من عمر 9 إلى 23 شهراً، حيث تم أخذها متتالية من جرعتين، يفصل بينهما ثلاثة أشهر. فإن الجرعة الأولى عند سن 9 أشهر، والجرعة الثانية عند عمر 12 شهرا، وجرعة واحدة لمن يتعدى عمرهم العامين.

وأضاف أنه يمكن تناول تطعيم الالتهاب السحائي مع التطعيمات الروتينية الأخرى بشكل آمن لكل الفئات العمرية، مؤكداً أنه لا يؤثر على تفاعل أي من التطعيمات الروتينية المقررة. كما أوصى بضرورة اتباع طرق الوقاية من الالتهاب السحائي والتي يأتي على رأسها: التهوية الجيدة للمكان الذي يجلس فيه الطفل.

وأعربت الدكتورة نيبال دهبة – المدير العام لسانوفي باستور في مصر والسودان وإريتريا – عن سعادتها بهذا الحدث قائلة: «نحن سعداء جداً بتوفير التطعيم الخاص بالالتهاب السحائي Menactra® مما يجعله علامة في تاريخ الشركة في مصر، حيث إنه يعد واحدا من أهم اللقاحات، خاصةً أنه يستهدف في الأساس فئة هامة وهم الأطفال. ونحن في سانوفي باستور نؤمن دائماً بأنه لا يجب أن يعاني أو يموت أي فرد من مرض يمكن الوقاية منه، فالشركة تضع على رأس أولوياتها واستراتيجيتها توفير أفضل وأحدث التطعيمات العالمية في السوق المصرية، وذلك التزاماً منا بضرورة تطوير حلول الرعاية الصحية، وتوفير خدمات ومنتجات عالية الجودة للمرضى في مصر».