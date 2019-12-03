شكرا لقرائتكم خبر عن سر لافتة «الريس شعبان عبدالرحيم» على قبر المطرب الراحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من التعجب بين بعض مشيعي جثمان المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، الثلاثاء، بمسقط رأسه بقرية ميت حلفا بقليوب، حيث دون على جدران المقبرة «مدفن الريس شعبان عبدالرحيم».

أحد أصدقاء أسرة «شعبان» ويدعى إبراهيم زايد، كشف سر هذه التسمية، مؤكدا أن الفنان الراحل كان يقدر مهنته الأولى قبل الغناء، في الحدادة ثم كمكوجي، ولم يترك اسم الريس شعبان، إذ كان معروفا بين أصدقائه بلقب «الريس شعبان» وكان يعتز بهذا اللقب كثيرًا.

وأوضح «زايد» أن هذه المقبرة قديمة اشتراها الراحل منذ 20 عامًا، بعد استقراره في قرية ميت حلفا، لافتا إلى أن المطرب الراحل ليس من مواليد القرية، فهو من مواليد عزبة بلال بمنطقة الشرابية بمحافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن أول من دُفن في هذه المقبرة كان أمه منذ 6 سنوات، ثم شقيقته، ثم زوجته أم عصام، التي وافتها المنية منذ نحو 3 سنوات.