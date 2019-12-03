شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر تتحرك للأمام ولا عودة للخلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروعات تنموية فى دمياط، وتأكيد الرئيس أن "مصر تتحرك للأمام ولا عودة للخلف".





واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بدمياط يؤكد: مصر تتحرك للأمام ولا عودة للخلف.. اللى بيتعمل فى مصر ميخطرش على بال حد.. يجب توضيح الصورة للرأى العام علشان نتصدى لبناء وعى حقيقى فى الحفاظ على دولة بحجم مصر.. الدولة جادة فى تطوير الصناعة وتكلفت المليارات لجلب الاستثمارات.. وأنفقت 615 مليار جنيه لتحسين خدمة الكهرباء

السيسي: محدش قرب لملف البحيرات من 100 سنة.. وهنرجعها زى الكتاب ما بيقول

الرئيس يوجه الهيئة الهندسية بمتابعة الإنشاءات الجديدة بمدينة الأثاث حتى لا يتم الخروج عن الشكل والنماذج الإنشائية المقررة.. ويطالب جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم التسهيلات للراغبين بالعمل فيها

السيسي: الوضع الاقتصادى فى 2016 كان كارثيا والآن أفضل وسنتحسن أكثر.. الدولة تعمل على تصويب البناء العشوائى وحل مشاكل الكهرباء والصرف الصحى والمياه والغاز.. ويجب على الدولة والمواطنين احترام التخطيط المتكامل

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الرئيس: مصر بتاعتنا كلنا وكلنا نخلى بالنا منها.. وكل ما فيه استقرار اتحركنا للأمام

قيادة جنوب السودان من قلب جوبا: مصر الشقيقة الكبرى.. والسيسى بطل أنقذ مصر.. سلفاكير: لا ننسى وقوف القاهرة بجانب طلابنا.. ورئيس برلمان الجنوب: لسنا أغرابا ونحتاج سواعدكم لتعمير بلدنا.. وعلى عبد العال: يجب أن يكون النيل مصدرا للتعاون والاتفاق





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