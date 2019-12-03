اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الثلاثاء، في مقدمتها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح مدينة الأثاث بدمياط، وتوقيع عقود تصنيع نايل سات 301 وإطلاقه يناير 2022 لتغطية أفريقيا، ووصول كارتيرون إلى القاهرة لقيادة الزمالك

السيسى خلال افتتاح مدينة الأثاث بدمياط: مصر تتحرك للأمام وجادة لتطوير الصناعة.. والوضع الاقتصادى 2016 كان كارثيا توقيع عقود تصنيع نايل سات 301 وإطلاقه يناير 2022 لتغطية أفريقيا

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