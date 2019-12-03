شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: "لن أشارك فى الحكومة اللبنانية المقبلة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريرى، قال: "لن أشارك فى الحكومة اللبنانية المقبلة".
وتابع الحريرى: "سألتقى وزير المالية على حسن خليل ومساعد أمين عام حزب الله حسين خليل للحديث حول موضوع ترشيح سمير الخطيب لرئاسة الحكومة".
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