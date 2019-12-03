نقابة البيطريين: فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى 22 ديسمبر الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد الصنفى، 22 ديسمبر الجارى، وذلك لانتخاب النقيب العام للأطباء البيطريين، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، عدا نقابة قنا والقاهرة والجيزة. Advertisements قال الدكتور محمد نبيل، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، فى بيان، إنه من المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 31 ديسمبر الجارى، مشيرا إلى أن المجلس قرر تشكيل لجنة تلقى طلبات الترشح لتضم فى عضويتها كل من: الدكتور أشرف قاسم، الدكتور الحسينى عوض، الدكتور ناجى سلام.

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