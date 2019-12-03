شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال المشاورات الفنية لحل الخلافات حول سد النهضة في اجتماعات الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت أعمال الاجتماع الثاني من سلسلة الاجتماعات الأربعة، المُقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية، الثلاثاء.

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وأوضح بيان رسمي أصدرته وزارة الري، أنه تم استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الأول، الذي عُقد في إثيوبيا، نوفمبر 2019، لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى.

وأضاف البيان أن الاجتماعات انتهت إلى الاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية، حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثالث، والمقرر عقده في الخرطوم خلال الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر 2019، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع وزارى في واشنطن، 9 ديسمبر 2019، لتقييم نتائج الاجتماعين الاول والثاني.

شارك في الاجتماع، ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، وذلك في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة الأمريكية، واشنطن.