شكرا لقرائتكم خبر عن «قطاع الأعمال» تُعلن تفاصيل تحولها الرقمي خلال معرض «Cairo ICT» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، خلال إحدى جلسات معرض «cairo ict»، التفاصيل الكاملة لخطة تحولها الرقمي، كأول وزارة وجهة حكومية تنتهي من خطتها التي نفذها 1200 موظف.

وقال المهندس أحمد مسعود، مدير مشروع التحول الرقمي بوزارة قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تستهدف معرفة العامل تفاصيل الانتاج وتكلفته، وهو ما تطلب تقسيم الشركات إلى قطاعات، وتم تحديد النماذج التي سيتم العمل عليها، مثل التصنيع والموارد البشرية والمخازن.

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وأضاف «مسعود» أن قطاع الأعمال العام يسبق كل قطاعات ووزارات الدولة لتطبيق خطة الـERP.

وتابع: «نفذت الوزارة خطتها بأكثر من 1200 موظف وتم اعداد ورش عمل للاستماع إلى مشاكل العمال داخل الشركات».

فيما قالت المهندسة هدى منصور، العضو المنتدب لشركة «SAP»، إن العام الماضي الشركة قررت النمو في مصر ومضاعفة استثماراتها والوصول بخطة إلى 3 أضعاف.