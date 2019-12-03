شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: قروض «مشروعك» بلغت مليارًا و22 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة للشباب بالمحافظة، من خلال «مشروعك» بلغ مليارا و22 مليون جنيه، لتمويل عدد 14 ألفًا و821 مشروعًا استثماريًا متنوعًا، ساهمت في توفير 36 ألفًا و717 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروضا ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد في دعم الاقتصاد الوطنى.

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ووجّه محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهًا بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة «مشروعك» مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.

وأشار إلى أن تلك القروض الميسرة تأتى تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تهدف لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح المحاسب أكرم مكرم، المدير التنفيذي لمشروع «مشروعك»، أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيةه وحتى 2 مليون جنيه بمساهمة 6 بنوك وطنية بفائدة 5% للمشروعات الصناعية، 8% للمشروعات التجارية، 16% للمشروعات الزراعية وفقًا لسياسات البنوك الائتمانية.