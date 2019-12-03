شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تنظم ندوة بعنوان "التطرف من منظور إجتماعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت غادة شحاتة، أخصائية التدريب بوزارة الشباب والرياضة، إن التطرف يعنى الغلو والتشدد لفكر أو عرق أو مذهب معين، والبعد عن الوسطية والاعتدال، والخروج عن المألوف والأعراف والعادات والتقاليد والقيم التى تحكم المجتمع.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة " التطرف والإرهاب من منظور إجتماعى" ، والتى عقدتها المنظمة العالمية لخريجي الازهر للطالبات الوافدات من ( تايلاند- إندونيسيا- أوغندا).

وأكدت غادة شحاتة علي أهمية دور المرأة فى بناء جيل يتمسك بقيم المواطنة، والحد من ظاهرة التطرف باضطلاعها بمسؤوليتها تجاه التكوين الفكري والنفسي والاجتماعي للأبناء والعمل على دمجهم في المجتمع وتفاعلهم مع أنسجته تفاعلاً بناءً ليكونوا جزءً من النسيج الحضارى للمجتمع.

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وأشارت إلى ضرورة تكاتف الجهود في مواجهة التطرف والإرهاب، مع الاهتمام بدور الأسرة والمدرسة في التربية ومحاربة الجهل، وإقامة الندوات والمؤتمرات التي تؤصل منهج الحق وتنبذ التطرف والإرهاب، مع العمل على زيادة التفقه في الدين ونشر العلم الصحيح بين أفراد المجتمع، وتأصيل منهج الوسطية ومعالجة الغلو والتطرف والتعصب الدينى، والاهتمام بالشباب والعمل على تحصينهم وحمايتهم من الإنحراف الفكرى.

تأتي الندوة فى إطار حرص المنظمة علي ترسيخ قيم الوسطية ورسالة المؤسسة الأزهرية لدى الطلاب الوافدين من أنحاء دول العالم ، ولدعم قيم التعايش السلمى مع الآخرين، وإبراز أهمية دور المرأة فى بناء المجتمع.