شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: فوز "الطفل الكروان" زياد حجاج بمسابقة الصوت الحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت اللجنة المشتركة بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام، نتيجة المجموعة الثانية لمسابقة الصوت الحسن.

وشملت النتيجة فوز الطفل "الكروان" زياد محمد حجاج 12 سنة بالصف السادس الابتدائى، فى المسابقة وطرح اسمه للتصويت عبر موقع وزارة الاوقاف، على قبوله بالإذاعة والتلفزيون.

ونشرت اللجنة فيديوهات المتسابقين لتصويت الجمهور لمدة 48 ساعة عبر موقع وزارة الاوقاف الإلكتروني ضمن 4 متسابقين فى القراءة والابتهالات.

Advertisements

وشمل التصويت 4 متسابقين هم: أيمن عبد المنعم عبد المنعم الحسانى، و السيد فكرى السيد على، و زياد محمد حجاج، و عمر نبيل عبد الرازق.

وياتى ذلك ضمن مسابقة علنية اطلقت بمسجد عمرو بن العاص على 3 مجموعات، تشهد تصويتا للناجحين بكل مرحلة لمدة 48 ساعة من قبل الجمهور.

كان ”الخليج 365” انفرد بنشر تحقيقا مصورا من داخل اللجان لرصد عمل اللجنة وردو فعل الحضور وجمهور المشاهدين التى تميز فيه الطفل زياد.