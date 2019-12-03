صور.. التضامن تحتفل باليوم العالمى لذوى الاعاقة

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واحتفالا باليوم العالمى لذوى الاعاقة نظمت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع اليوم الثلاثاء، فعاليات احتفالية كبرى وذلك بمقر مجمع الاعاقة الشامل بعين شمس.
حضرالاحتفال النائب يسرى الاسيوطى وعدد واسع من الجمعيات العاملة والخبراء فى مجال الاعاقة الذهنية.
وأكد اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الامناء بالمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع، أن الاحتفال اليوم يتم لالقاء الضوء على قضية الاعاقة ودعم ذوى الاعاقة للحصول على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها والعمل على تحقيق مشاركة فعالة لهم داخل المجتمع كذلك لتوعية الاسر بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة لهم .
وأضاف حمودة أنه من خلال المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع بوزارة التضامن الاجتماعى يتم تقديم الخدمات للابناء المعاقين ذهنيا، حيث تقوم المؤسسة برعاية 1149 أبنا وابنة تقدم لهم كافة الرعاية الصحية والثقافية والانشطة الرياضية والتعليمية، وغيرها حيث يتم تقديم الخدمات لحالات التوحد والشلل الدماغى والحضانة الدامجة وجميع المراكز تم تزويدها باحدث الوسائل والاجهزة معلنا انه قريبا سيتم افتتاح مركز قياس السمعى والبصرى والذهنى لتقديم خدمة اكثر تميز.
تضمن الاحتفال الذى نظم بمشاركة 90 ابنا وابنة من ابناء مؤسسات التثقيف الفكرى التابعة للمؤسسة تقديم اوبريت الليلة الكبيرة وورشة بورتريه بمشاركة اطفال المؤسسة الموهبين فنيا تحت عنوان الزمن الجميل وفقرات فنية متنوعة وعرض عرائس الليلة الكبيرة للفنان جمال الموجى وقد شهد الاحتفال تكريم اسم الشاعر الكبير الفنان صلاح جاهين حيث تسلم درع التكريم بهاء صلاح جاهين نجل الشاعر الكبير .
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