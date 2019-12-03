شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن عن تطوير 32 عيادة تنظيم أسرة جديدة بـ10 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن تطوير 32 عيادة تنظيم أسرة جديدة منهم 24 عيادة كانت تحتاج إلى تطوير كامل لتقدم خدمات تنظيم الأسرة، ضمن مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية على مستوى 10 محافظات وهى: " البحيرة ، الجيزة ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا ،أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان".

وأوضحت وزيرة التضامن، أن مشروع الحد من الزيادة السكانية للاسر المستفيدة من برنامج تكافل " 2 كفاية " يعد أحد التدخلات الرئيسية التى تتخذها الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأن البرنامج يعمل على رفع وعى الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق المرحلة الثانية لتطوير عيادات مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بين أسر تكافل، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعجوزة، حيث تم توفيع بروتوكولات تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى ووزارة التضامن، وعدد من الجمعيات الأهلية ووقع البروتوكول عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى، وبحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمع.