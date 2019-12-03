شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر لـ"غادة والى": اختيارك للمنصب الدولى دلالة على قدرة المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد فضيلته أن اختيار شخصية مصرية لشغل هذا المنصب الدولى الرفيع دلالة على ما تتمتع به مصر من تقدير ومكانة دولية كبرى، وعلى قدرة المرأة المصرية والعربية على تقلد أعلى المناصب الدولية.
من جهتها، أعربت الدكتورة غادة والى، عن شكرها لفضيلة الإمام الأكبر على الدعم الكبير الذى قدمه الأزهر الشريف لوزارة التضامن الاجتماعى طوال الفترة الماضية، ما أسهم فى حل مشكلات الآلاف من المحتاجين والمرضى والمشردين، عبر توفير السكن المناسب وآلاف الوظائف لهم، وحل العديد من المشكلات الاجتماعية والمادية التى تواجههم بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصرى، والهيئات الدعوية والدينية بالأزهر الشريف.
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