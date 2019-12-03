شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للمحاسبات يشكل لجنة لاقتراح تصور لحل مشاكل الموظفين بالجهاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تشكيل لجنة من قيادات الجهاز وذلك لوضع تصور لجميع المشكلات التى طرحها العاملين بالجهاز خلال اللقاء المفتوح الأول الذى عقده "بدوى" معهم أول أمس الأحد.

وصدق المستشار هشام بدوى على تشكيل لجنة من قيادات الجهاز لوضع تصور لحل المشاكل ومناقشتها خلال الاجتماع القادم، والتى ضمت كل من نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والإدارة المركزية للتفتيش الفنى ومراقبة الجودة، والإدارة المركزية للشئون القانونية، والأمانة العامة، والمكتب الفنى لرئيس الجهاز، ومراقبة حسابات الإنتاج الحربى.

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وكان المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عقد يوم الأحد الماضى لقاءه الدورى الأول المفتوحة مع كافة ممثلى الإدارات المركزية ومراقبات الحسابات المختلفة بفرعى الجهاز 1 ، 2، وذلك لتلافى عدد من المشكلات التى تمر رصدها مؤخرا والتى قد تؤثر سلباً فى أداء أعمالهم.

وأعلن الجهاز المركزى للمحاسبات عن عقد اجتماعات دورية بين رئيس الجهاز وأعضائه وذلك بعد رصد مكتب رئاسة الجهاز مؤخراً وجود بعض المشكلات ذات الجانب المهنى لدى أعضاء الجهاز، مما قد يؤثر سلباً في أداء أعمالهم، ويتطلب قدراً أعلى من التواصل بين رئاسة الجهاز، وأبنائه من العاملين فيه، ودعماً لقنوات الحوار بينهما، وأواصر الترابط التى تقتضيها روح العمل الجماعى.