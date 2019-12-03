شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفاجئ وحدة تحصيل الغرامات بمشروع السيرفيس والان مع تفاصيل الخبر
وأصدر المحافظ تعليماته بتطوير ورفع كفاءة الوحدة وتزويدها بالأجهزة الإلكترونية لمتابعة أعمال التحصيل من خلال وسائل الدفع الإلكترونى تسهيلا على المواطنين ولتخفيف الضغط على العاملين وعدم الاعتماد على العنصر البشرى تنفيذا لسياسة الدولة بالتحول الرقمى طبقا لرؤية مصر 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة يفاجئ وحدة تحصيل الغرامات بمشروع السيرفيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.