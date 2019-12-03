شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفاجئ وحدة تحصيل الغرامات بمشروع السيرفيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة مفاجئة بحى السيدة زينب بالمرور على قسم تحصيل الغرامات والمخالفات لسيارات السرفيس التابع لمشروع النقل الجماعى للركاب (السرفيس ) بالمواردى، للوقوف على حسن أداء العمل وانضباط الموظفين العاملين وقيامهم بأداء الأعمال المنوطة بهم وتم عمل جرد للمبالغ المحصلة والغرامات حفاظا على حق الدولة وتبين مطابقة المبالغ المحصلة مع إيصالات السداد.

وأصدر المحافظ تعليماته بتطوير ورفع كفاءة الوحدة وتزويدها بالأجهزة الإلكترونية لمتابعة أعمال التحصيل من خلال وسائل الدفع الإلكترونى تسهيلا على المواطنين ولتخفيف الضغط على العاملين وعدم الاعتماد على العنصر البشرى تنفيذا لسياسة الدولة بالتحول الرقمى طبقا لرؤية مصر 2030.





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