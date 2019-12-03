شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: ندعم تسمية سمير الخطيب لرئاسة الحكومة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، إنه يدعم تسمية سمير الخطيب لرئاسة الحكومة اللبنانية ويجرى العمل على بعض التفاصيل، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

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