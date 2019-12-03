شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: اجتماع لتقييم مفاوضات سد النهضة فى واشنطن الاثنين.. وآخر فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت الاجتماعات الفنية لسد النهضة بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثالث والمقرر عقده في الخرطوم خلال الفترة (21-22) ديسمبر الحالى.

وأوضح بيان صحفى لوزارة الرى صدر منذ قليل أنه تم استكمال المناقشات فى القاهرة على مدار يومين فى مخرجات الاجتماع الاول الذى عقد في اثيوبيا خلال الفترة ( 15-16) نوفمبر الماضى في اطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول الى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك في اطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، وذلك في اطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود وهى آليه دولية متعارف عليها في اداره احواض الانهار المشتركة.

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الجدير بالذكر انه سيتم عقد اجتماع وزارى في واشنطن في 9 ديسمبر الحالى لتقييم نتائج الاجتماعين الاول والثاني وما تم احرازه في موقف المفاوضات بين الدول الثلاثة.

وكانت الاجتماعات قد اختتمت أعمالها فى القاهرة منذ قليل حيث عقدت فى الفترة من (2-3) ديسمبر، وذلك في اطار سلسله الاجتماعات الاربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، وذلك في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة الامريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضى وبرعاية السيد وزير الخزانة الامريكية وحضور رئيس البنك الدولي.