شكرا لقرائتكم خبر عن ريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى النسخة الثالثة بمنتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق بعد أيام قليلة في مصر، الحدث السنوي الشبابي العالمي الأبرز "منتدى شباب العالم 2019" في نسخته الثالثة على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشهد المنتدى عدة فعاليات تتعلق بريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، وذلك تماشيا مع أجندة المنتدي التي تضم محوري الإبداع والتنمية.

ويأتي على رأس هذه الفعاليات WYF LABS والذي يعدحاضنة أعمال لرواد الأعمال التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها .

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وحاضنة الأعمال WYF LABS هي عبارة عن فكرة خرجت من توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية العام الماضي وانبثقت فكرته من فكرة Startup Vein وهي منطقة ريادة أعمال وفرت ساحة لرواد الأعمال لمشاركة خبراتهم بما فيها من تحديات ونجاحات بالإضافة إلى التواصل مع المشاركين في منتدى شباب العالم كما ضمت المنطقة نماذج شبابية ناجحة وملهمة من رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة " والجدير بالذكر أن WYF LABS تم اطلاقه خلال ملتقي الشباب العربي الأفريقي الذي عقد في مارس 2019 في مدينة أسوان إيماناً بأهمية تبني دعم ثقافة ريادة الأعمال لما له من دور فعال في إنعاش اقتصاد الدولة وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وتوظيف إبداعاتهم .

الجدير بالذكر أن المنتدى هذا العام سيشهد تدشين منصة حاضنة الأعمال والتي تضم مجموعة من المتحدثين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال باختلاف أنواعها ، وسوف يتحدثون عن الخبرة العملية والتحديات التي واجهتهم بجانب بعض الموضوعات الأخرى عن كيفية التسويق للشركات وكيفية الحصول على تمويل وكيفية الدخول في الاستثمارات الناجحة.

ويضم المنتدى هذا العام حوالي 40 من الشركات التي تعمل في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة وسوف يعرضون أعمالهم طوال فترة المنتدي. وتم اختيارهم بناء على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة و التي تتضمن تمكين المرأة والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي وتأمين الغذاء.

كما سيتم عقد عددا من ورش العمل والتي من المقرر انعقادها قبل بدء فعاليات المنتدى يوم 12 - 13 ديسمبر ، وذلك بجانب عقد ورش عمل لرواد اعمال شباب من جميع انحاء العالم من عدة دول أبرزهم : ماليزيا والعراق والأردن ونيجيريا ورواندا وزيمبابوي والإمارات وإسبانيا وإنجلترا وأمريكا وعلى جانب أخر يذكر أنه لأول مرة سيتم دعوة مجموعة من المستشارين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال لعقد جلسات فردية مع الشباب من رواد الأعمال ، وذلك لتقديم النصائح والبحث عن حلول لمواجهة المشاكل والتحديات.