شكرا لقرائتكم خبر عن حساب الرئيس على تويتر ينشر صورا من مشاركته فى افتتاح مشروعات دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات التنموية الكبرى بمحافظة دمياط.

ونشر الحساب الرسمى للرئيس السيسى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، صورا :"جانب من مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة دمياط".



حساب الرئيس السيسى

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وشملت المشروعات التنموية الكبرى بمحافظة دمياط، إنشاء مركزًا متطور للتعليم المدنى بمدينة دمياط، بالإضافة إلى توسعات جديدة بمحطة توليد كهرباء غرب دمياط للعمل كدورة مركبة بدمياط الجديدة، كذلك إنشاء رصيف بحرى جديد بميناء دمياط وإنشاء عدد من وحدات الإسكان الاجتماعى الجديدة ضمن مشروع دار مصر بنطاق محافظة دمياط، تأتى تلك المشروعات التنموية العملاقة فى إطار خطط التنمية الشاملة للدولة على كل شبر من أرض الوطن.