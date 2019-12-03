وزراء الري بمصر والسودان وإثيوبيا يتفقون على مواصلة نقاشاتهم في 21 ديسمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا يتفقون في ختام اجتماعهم في القاهرة على مواصلة نقاشاتهم بشأن سد النهضة في الخرطوم في 21 من الشهر الجاري.
وقال وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا: "اجتماع سيضم وزراء الري والخارجية للدول الثلاث بشأن سد النهضة في واشنطن الأسبوع المقبل"، مضيفين: "تقارب في وجهات النظر بشأن ملء سد النهضة خلال السنوات المطيرة".
وقدم وزير الري السوداني مقترحات بشأن الملء الأولي والتشغيل السنوي لسد النهضة.
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