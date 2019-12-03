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القوات العراقية تعتقل ابن عم أبو بكر البغدادى فى محافظة كركوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوة من مركز شرطة الحويجة فى محافظة كركوك العراقية من اعتقال أحد قياديى داعش الإرهابى المدعو "حامد شاكر سبع البدرى"، والملقب بـ"ابو خلدون"، ابن عم المدعو إبراهيم عواد والملقب لـ"أبو بكر البغدادى" داخل مناطق كركوك.

 

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية فى بيان صحفى، الثلاثاء، إن المدعو حامد البدرى كان من أهم القيادات التى أدارت ملف الاستخبارات فى تنظيم داعش الإرهابى.

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وتواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة قيادات تنظيم داعش الإرهابى فى عدد من المدن والمحافظات، وذلك بعد تمكن الولايات المتحدة من القضاء على زعيم التنظيم منذ أسابيع فى إدلب.

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كان تنظيم داعش أكد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادى وتعيين بديلًا له، كما أقر بمقتل المتحدث باسمه "أبو الحسن المهاجر".

 

كما أعلن التنظيم الإرهابى، عن تعيين أبى إبراهيم الهاشمى القرشى خليفة لأبو بكر البغدادى.

 

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