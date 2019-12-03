شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف يكشف كيف تحققت توقعات أحمد أبو هشيمة حول نهاية فساد ناصر الخليفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل نحو شهرين وبالتحديد فى 12 أكتوبر الماضى، كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فى حوار مع الإعلامى عمرو أديب، فساد عقود قنوات beIN Sports لاحتكار الفعاليات الرياضية الكبرى، والتى قادها القطرى ناصر الخليفي، وقال أبو هشيمة فى ذلك التاريخ نصا: هناك عقد عند المدعى العام السويسري بتهمة الفساد والرشوة، هذا العقد موقع مع الفيفا من 2014 إلى 2034، ولم أر فى حياتى مثل هذه العقود".

ما كشفه أبو هشيمة، قبل فترة ليست بالقصيرة، هو ما كشفت عنه وسائل إعلام عالمية، حول تحقيق المدعى العام السويسري، مع القطري ناصر الخليفي، المسئول عن قنوات beIN Sports، فوفقًا لبيان الإذاعة الفرنسية، الذى أعلنت فيه يوم 2 ديسمبر الجارى، "يشتبه فى أن ناصر الخليفى، الذى يشغل أيضًا منصب رئيس مجموعة "بى إن سبورت" الإعلامية القطرية، قدم لجيروم فالك هدايا فاخرة، بما فى ذلك وضع فيلا فاخرة فى جزيرة سردينيا الإيطالية على ذمته، لضمان الحصول على حقوق البث التليفزيونى للعديد من الأحداث الكروية بما فى ذلك كأس العالم".

ما بثته وكالات الأنباء العالمية، كان رجل الأعمال أعلن عنه، وكاشفا لأول مرة عن فضيحة فساد ناصر الخليفي وجيروم فالك، قائلا: "فى واحد اسمه جيروم فالك، مدير التسويق فى الفيفا، تلقى رشوة عبارة عن فيلا فى إيطاليا". وهو ما أكدته تحقيقات النائب العام السويسري.

أمس وأول أمس أكدت وكالات أنباء عالمية أن الخليفى، رئيس نادى باريس سان جيرمان، والفرنسى جيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خضعا لجلسة استجواب من قبل المدعى العام السويسرى فى فساد تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيونى لمباريات كرة القدم.

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وأكمل أحمد أبو هشيمة، أنه يتم حالياً تجهيز ملفات لإرسالها إلى مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائلا: "ازاي القضاء قابل يحول واحد بعقد عمل عادى لمتهم بالتخابر، والمصريين المقصودين بالموضوع ده لما حاولت اجتهد وأنافس حاربونى، احنا لينا حقوق كتير جدا عندهم، وده بيدل على أنهم مش عايزين 100 مليون يستمتعوا بحاجة".



















