السجن 3 سنوات لضابط و8 أمناء شرطة أدينوا بضرب شخص حتى الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات الوايلي، اليوم الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات لضابط و8 أمناء شرطة بقسم الوايلي، بتهمة ضرب المجني عليه حسين فرغلي حتى الموت.

ونسبت النيابة للمتهمين في القضية رقم 4126 لسنة 2016، استعمال القسوة مع زوجة المجني عليه ونجله؛ اعتمادًا على سلطة وظيفتهم.

وأحال المستشار عبد الرحمن شتله المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، في وقت سابق، المتهمين -مخلى سبيلهم- إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الحوادث في القضية رقم 4126 لسنة 2016.

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وأسندت النيابة لهم اتهامات بارتكابهم لجرائم الضرب المفضي إلى الموت، واستعمال القسوة معتمدين في ذلك على سلطان وظيفتهم على نحو يمثل إخلالًا بشرف الوظيفة العمومية، وحيازة أحدهم -أمين شرطة- لسلاح غير مرخص.

وجاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قاموا في 25 مايو 2016، بضرب المجني عليه (حسين فرغلي حسن فرغلي) عمدًا، بأن انهالوا على جسده بأدوات تتسبب في رضوض (شوم وكعب طبنجة) وبأيديهم وأرجلهم، فأحدثوا به الإصابات والآلام الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي نشأ عنها انفعال نفسي ومجهود عضلي، أسهما وعجلا - مع حالته المرضية بالقلب - في إصابته بنوبة قلبية حادة نتج عنها وفاته، ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن المتهمين، وبصفتهم موظفين عموميين (ضابط وأمناء شرطة بقسم الوايلي) استعملوا القسوة مع المجني عليهم حسين فرغلي حسن، وعزة موسى أحمد، وعمر حسين فرغلي، وذلك اعتمادًا على سلطان وظيفتهم، حيث أخلوا بشرفهم بالتعدي بالضرب على المجني عليهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الخامس (أمين شرطة) أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (بندقية خرطوش) وذخائرها، وتسبب بخطئه ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في إصابة المجني عليها آية محمد سيد حسن، وكان ذلك نتيجة إخلاله إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته، حيث أطلق في الهواء عدة أعيرة نارية من سلاحه غير المرخص دون أن يتوخى الحذر أو يتأكد من خلو مدى الإطلاق من الأشخاص، وغير عابئ بالإجراءات الصحيحة باستخدام الأسلحة النارية التي تفرضها عليه أصول وواجبات وظيفته، فأصابت إحداها المجني عليها.