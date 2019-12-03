تأجيل إعادة محاكمة ٦ متهمين بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" لـ ١٧ ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة إعادة محاكمة ٦ متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة ، لجلسة ١٧ ديسمبر.

وأمرت المحكمة بإلقاء القبض على المتهم طارق إبراهيم أحمد زايد، (متهم هارب).

كما أمرت بإلقاء القبض على الشاهد محمد غالي عبدالرسول، (متهم بالشهادة الزور)، وإخلاء سبيله إذا دفع كفالة قدرها 5 ألاف جنيه، وإذا لم يدفعها يقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعي تجديد حبسه في الميعاد.

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صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي .

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم: "عبد الرؤوف. ن"، "سعيد. ي"، "حسام. ا"، "شريف. س"، "ياسر. س"، "طارق. إ".

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.