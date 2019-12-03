"الري" تُصدر بيانًا عن الاجتماع الثاني لمفاوضات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الري، اليوم الثلاثاء، بيانًا عن تفاصيل الاجتماع الثاني لمفاوضات سد النهضة، والذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من (2-3) ديسمبر، في إطار سلسلة الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث، وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.

تأتي هذه الاجتماعات في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" في واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي، برعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي.

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وقالت وزارة الري، في بيانها، إنه تم استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في إثيوبيا خلال يومي ١٥ و١٦ نوفمبر الماضي، في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث؛ للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي، وكذلك في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، وهي آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر عقد اجتماع وزاري في واشنطن يوم 9 ديسمبر الجاري؛ لتقييم نتائج الاجتماعين الأول والثاني وما تم إحرازه في موقف المفاوضات بين الدول الثلاث.

واختتمت الاجتماعات بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية بشأن كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثالث والمقرر عقده في الخرطوم خلال الفترة (21-22) ديسمبر 2019.