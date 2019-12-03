مواطن يتساءل: "لماذا تُخصص وحدات الإسكان أرضي وأخير؟".. ومسؤول يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

رد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على استفسار أحد المواطنين بشأن زعمه منح حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي، شقق في الدور الأرضي أو الأخير، وترك باقي الوحدات لتسليمها في وقت لاحق.

وتساءل مواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "هو ليه كل اللى بيستلم شقق في الإسكان الاجتماعي بيستلم دور أرضي أو أخير؟"، ليُضيف آخر: "الأدوار الوسطانية دي بتروح فين؟".

بدوره، قال هاني يونس: إن تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي يخضع للقرعة العشوائية الإلكترونية، ولا توجد أي "واسطة" للتدخل في هذا الأمر.

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وأوضح أن جميع الوحدات بأدوار العمارات المختلفة يجري تخصيصها على المتقدمين دون تفرقة.

ووصل عدد المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي 917 ألف مواطن، حصل منهم 275 ألف عميل على وحدة سكنية يعيش بها الآن، بواقع أكثر من مليون مواطن، بينما وصل متوسط دخل المواطنين الحاصلين على شقق الإسكان الاجتماعي 1600 جنيه، بحجم متوسط للتمويل العقاري للعميل الواحد بلغ حوالى 97.8 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع 28 جهة تمويل عقارى (20 بنك و8 شركات تمويل عقارى).

ووفقا لتصريحات مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصل حجم التمويل العقاري لحاجزي الإسكان الاجتماعي لـ 27.3 مليار جنيه حتى الآن، عن طريق 28 بنكًا وشركة للتمويل العقاري، وبإجمالي قيمة دعم تصل إلى 4,3 مليار جنيه من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 275 ألف أسرة.