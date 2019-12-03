غدًا.. وزيرة الثقافة تكرم 16 سيدة فى افتتاح ملتقى المبدعات العربيات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تكرم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، غداً الأربعاء، 16 شخصية نسائية خلال فعاليات الملتقى الثاني للمبدعات العربيات، الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع ديوان أهل القلم ببيروت وذلك بمسرح مركز الهناجر للفنون.

وقالت عبد الدايم، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن المرأة باتت تمثل عنصراً فاعلاً في المجتمعات العربية، ونجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات الهامة على كافة المستويات، كما اجتازت العديد من التحديات لإثبات الذات وتحقيق الطموحات والآمال.

وأشارت إلى أن ملتقى المبدعات العربيات، يعد أحد جسور التلاقي بين سفيرات الإبداع في الأمة، ويهدف إلى خلق حوار مشترك بين نابغات الوطن من المحيط إلى الخليج، موضحة أنه تم الاتفاق على أن تطوف دورات الملتقى العواصم العربية بالتناوب، حيث أقيمت الدورة الأولى في بيروت وتحتضن القاهرة دورته الثانية.

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ويشمل التكريم 16 شخصية نسائية من المبدعات من 11 دولة عربية، على إسهامهن بدور مهم وملموس في تحقيق إنجازات مميزة بمختلف مجالات الحياة، وهن: الدكتورة يمنى طريف الخولي(مصر)، الدكتورة درية شرف الدين(مصر)، الدكتورة سامية التمتامي(مصر)، الأديبة سلوى بكر (مصر)، الدكتورة عواطف عبد الكريم (مصر)، الفنانة ماري لوي (مصر)، الشاعرة/ إباء إسماعيل (سوريا)، الأديبة ثينة خضر مكي (السودان )، الأديبة بثينة الناصري ( العراق)، الشاعر والأديبة سلوى خليل الأمين ( لبنان )، الدكتورة سمر الحمود (السعودية)، الأديبة فوزية رشيد (البحرين)، الفنانة لطيفة يوسف (فلسطين)، الأديبة موزة غباش (الإمارات)، الدكتورة نعيمة بن يعقوب (الجزائر)، الروائية نورا المطيري (الإمارات).

يشار إلى أن فعاليات الملتقى تتضمن مجموعة من الندوات والمحاضرات والعروض الفنية، بالإضافة إلى عدد من الزيارات للمواقع الثقافية والأثرية، وقد وجهت اللجنة المنظمة الدعوة لعدد من الشخصيات اللاتي تم تكريمهن في بيروت للمشاركة كضيوف شرف لدورة الملتقى الثانية، بإعتبارهن المؤسسات للملتقى ومنهن الدكتورة دانا بخيت (السعودية) ، سامية حسين (البحرين)، الأديبة سعيدة خاطر الفارسي (سلطنة عمان)، الدكتور صفاء نصر الدين ( فلسطين )، غيداء أبو رمان ( الأردن )، الأديبة فاطمة يوسف العلي (الكويت)، رشا الأمين (لبنان).

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم قد أصدرت قراراً بتشكيل لجنة عليا للإعداد للدورة الثانية للملتقى الثاني للمبدعات العربيات، ضمت الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ( رئيسًا )، وعضوية كل من الأديبة اعتدال عثمان، الدكتورة رشا طموم ، الدكتورة سرية عبد الرازق ، الدكتورة سعاد عثمان، السفيرة مشيرة خطاب، الدكتورة نجوى عبد المجيد، الأديبة هالة البدري، ووائل حسين.