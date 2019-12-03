شيخ الأزهر يتلقي غادة والي: اختيارها للمنصب الأممي تقدير لمكانة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن اختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لمنصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، يؤكد قدرة المرأة المصرية والعربية على تقلد أعلى المناصب الدولية.

وأعرب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن تمنياته بالتوفيق للدكتورة غادة والي في مهمتها الجديدة، بعد اختيارها لهذا المنصب الرفيع، وأن تتمكن من خلال منصبها الجديد من مساعدة البشرية على تخطي ما تعانيه من جرائم وفساد وإرهاب، وأن تعمل دائما على أن تكون نصيرا لبلادها في مختلف المحافل الدولية.

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جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء وزيرة التضامن الاجتماعي؛ مؤكدا أن اختيار شخصية مصرية لشغل هذا المنصب الدولي الرفيع دلالة على ما تتمتع به مصر من تقدير ومكانة دولية كبرى، وعلى قدرة المرأة المصرية والعربية على تقلد أعلى المناصب الدولية.

من جهتها، أعربت الدكتورة غادة والي، عن شكرها لفضيلة الإمام الأكبر على الدعم الكبير الذي قدمه الأزهر الشريف لوزارة التضامن الاجتماعي طوال الفترة الماضية، ما أسهم في حل مشكلات الآلاف من المحتاجين والمرضى والمشردين، عبر توفير السكن المناسب وآلاف الوظائف لهم، وحل العديد من المشكلات الاجتماعية والمادية التي تواجههم بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري، والهيئات الدعوية والدينية بالأزهر الشريف.