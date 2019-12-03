مصر | قاضي "حرق كنيسة كفر حكيم" يوجه تهمة الشهادة الزور لشاهد.. ويرد: "قولت الحقيقة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاضي "حرق كنيسة كفر حكيم" يوجه تهمة الشهادة الزور لشاهد.. ويرد: "قولت الحقيقة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شاهد الإثبات محمد غالي عبد الرسول المتحفظ عليه خلال نظر إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة.

وسألته المحكمة عن اختلاف أقواله بجلسة اليوم برغم قسمه عن شهادته بالنيابة العامة أثناء التحقيقات على نحو ما واجهته به المحكمة: فهل أنت مصر على شهادتك؟، فرد الشاهد قائلا: "اللي قولته هو الحقيقة".

فوجهت له المحكمة تهمة الشهادة الزور وهو الأمر المعاقب عليه قانونا طبقا للمادة 294 من قانون العقوبات، فرد الشاهد: "اللي شوفته أنا قولت عليه".

وطالبت النيابة، توجيه الاتهام إلى الشاهد وتوقيع أقصى عقوبة عليه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

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والمتهمون هم كل من: عبد الرؤف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيا عتريس وحسام السيد زهران وشريف سعد حنفي وياسر سامي إسماعيل علي، كما حضر طارق إبراهيم أحمد زايد عيد وهو المتهم المعاد أوراق محاكمته من محكمة النقض وقامت المحكمة بضمه إلى القضية بالجلسة الماضية.

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل.

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

