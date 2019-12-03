مصر | ضابط مباحث بـ"حرق كنيسة كفر حكيم": استعنا بالفيديوهات من اليوتيوب والفيسبوك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضابط مباحث بـ"حرق كنيسة كفر حكيم": استعنا بالفيديوهات من اليوتيوب والفيسبوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنفت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة بعد الاستراحة واستدعت الشاهد ضابط مباحث والذي قرر أنه ضابط مباحث بفرقة شمال أكتوبر وأخص بالبحث الجنائي في منطقتي المناشي وكرداسة وذلك منذ عام 2012 وحتى 2014.

وأضاف الشاهد أنه كان هناك مقاطع فيديو على موقع اليوتيوب والتواصل الاجتماعي خاصة بالمسيرات وأعمال العنف استعانوا بها وفرغوها والتعرف على الأشخاص المشاركين في التظاهرات والاعتداءات واعتمدوا على المصادر السرية في تحديد الأسماء.

وأكد الشاهد أن هذه الفيديو لم تكن موجودة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي عدد من الأسئلة الموجهة من المحكمة حول وقت وزمان وعدد المشاركين في الأحداث قرر الشاهد أنه لم يتذكر لأن الأحداث من وقت طويل.

والمحكمة عملت بحقها المقرر بتلاوة أقوال الشاهد بالتحقيقات من خلال سكرتير الجلسة.

وسألت المحكمة الشاهد هل تذكرت الوقائع؟، فقرر أنه تذكر بعض منها ولكن لا يستطيع تحديد المشاركين فيها لحدوث الواقعة منذ سنوات بعيدة.

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وقرر أنه متمسك بأقواله بتحقيقات النيابة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

والمتهمون هم كل من عبد الرؤف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيا عتريس وحسام السيد زهران وشريف سعد حنفي وياسر سامي إسماعيل علي كما حضر طارق ابراهيم احمد زايد عيد وهو المتهم المعاد أوراق محاكمته من محكمة النقض وقامت المحكمة بضمه إلى القضية بالجلسة الماضية.

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

