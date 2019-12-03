مصر | المحكمة تأمر بالتحفظ على شاهد الإثبات بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة تأمر بالتحفظ على شاهد الإثبات بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأمرت برفع الجلسة للاستراحة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.
والمتهمون هم كل من: عبد الرؤف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيا عتريس وحسام السيد زهران وشريف سعد حنفي وياسر سامي إسماعيل علي.
وكانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل.