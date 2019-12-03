أخبار مصر | الفضل يعود للسيسي.. رئيس اللجنة البارالمبية: نحلم أن نتقدم الدول في رياضات المعاقين (حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفضل يعود للسيسي.. رئيس اللجنة البارالمبية: نحلم أن نتقدم الدول في رياضات المعاقين (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الألعاب البارالمبية هي ثاني أكبر حدث دولي متعدد الرياضات، يشارك فيه رياضيين بدرجات إعاقة متفاوتة، منها ضعف القوى العضلية، مثل الشلل السفلي أو النصفي والشلل الرباعي ومتلازمة ما بعد شلل الأطفال، منها أيضًا اختلال في الحركة نتيجة عجز في الأطراف، مثل البتر وكذلك قصر القامة والتوتر العضلي وضعف البصر وإعاقة النمو.



وتقوم اللجنة البارالمبية الدولية بتنظيم الألعاب البارالمبية التي تُعقد في الصيف والشتاء، مرة كل أربع سنوات.

وبمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يأتي في الثالث من ديسمبر من كل عام، حاورت "الفجـر" الدكتورة حياة خطاب، والتي تولت مهام رئاسة اللجنة البارالمبية المصري، والتغيير الذي حدث في مصر، خاصة بعد اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عام الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تصديقه على قانون شؤون الإعاقة الجديد في فبراير الماضي.

وإلى نص الحوار:

ماهي اللجنة البارالمبية والمهام المنوطه بها ومتى تأسست؟

هي هيئة رياضية تابعة لوزارة الشباب والرياضة، والمسؤولة عن تمثيل مصر في البطولات والدورات العالمية للإعاقات الحركية والسمعية والبصرية والذهنية، وتم إشهارها منذ عام ١٩٨٢، تحت مسمى الاتحاد المصري لرياضات المعاقين، وفي عام ٢٠٠٤ صدر القرار الوزاري بتغيير المسمي إلى "اللجنة البارلمبية المصرية"، والتي تعمل في جميع مجالات رياضات متحدي الإعاقة في مصر.

حدثينا عن متحدي الإعاقة ومدى تأثيرهم في المجتمع؟

إن مصر تعتبر من أهم الدول التي لديها نشاط رياضي للمعاقين، وذلك بناءً على الدعم المُقدم لهم من الجهاز الحكومي الدولي، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعلن عام ٢٠١٨ عامًا للمعاقين، فأبطالنا متحدي الإعاقة جزء فعال في المجتمع الذي يؤمن بأن الرياضة حق لكل معاق، أيًا كانت إعاقته؛ وذلك عن طريق ممارسة الرياضة، بما يساهم في بناء مجتمع صحي ويساعد في تنميته.

ما هي المنتخبات التي تتضمنها اللجنة؟

المنتخبات التي تتضمنها اللجنة، والتي تشرف عليها إشراف مباشر، هي رفع الأثقال وألعاب القوى والسباحة وكرة السلة عليى الكراسي المتحركة.

والاتحادات المستقلة، تأتي تحت إشراف اللجنة البارلمبية المصرية، فلديها منتخبات وطنية مثل تنس الطاولة والكرة الطائرة جلوس ورياضات الإعاقات الذهنية ورياضات المكفوفين ورياضات الشلل الدماغي والتنس الأرضي والريشة الطائرة والباراتايكوندو والقوس والسهم والترايثون.

هل تخصص لجنة الإعاقة بمجلس النواب لكم ميزانية للأنشطة؟ وهل يوجد تواصل؟

بالنسبة للجزء الأول ليس لدي أي معلومة، أما بالنسبة للتعاون مع النواب، فاللأسف تعاون ضعيف جدًا، رغم أن منهم أبطالًا بارالمبيين؛ فهناك تعاون وتواصل مع واحدة أو إثنين فقط، وهم النائبة مها شعبان والنائبة نجوى خلف، ولكن كنت أتمنى أن يكون التعاون أقوى من ذلك؛ نظرًا أنهم يمثلون الأبطال الرياضيين.



ما هي الجهود الأخيرة للجنة؟

نحن الآن في حالة استعداد لدورة طوكيو ٢٠٢٠، وكل تركيزنا على المنتخبات، وحرصنا على أن نشترك في البطولات التي تؤهلنا للاشتراك في الأولمبياد، ولكن في نفس الوقت نحاول إعداد فرق ناشئين في جميع الألعاب.

ما هو دور وزارة الشباب في الجنة؟

وزارة الشباب والرياضة داعم أساسي للجنة البارلمبية المصرية، سواء ماديًا أو معنويًا.

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هل في دعم من إحدى الشركات أو الوزارة كرعاة للأبطال؟

لدينا بعض الرعاة، منهم من تقدم لنا بصفته، ومنهم من تقدم عن طريق وزارة الشباب والرياضة، وبالطبع هذا دعم مادي ساعدنا في إقامة المزيد من المعسكرات والبطولات.

المبالغ التي يتم التدعيم بها تكفي أم لا؟

الدعم كافي، ولكنني أتمنى أن نحصل على دعم أكبر.



ماهي استعدادات اللجنه لطوكيو 2020؟

الاستعدادات حاليًا عن طريق المعسكرات الداخلية لكل الفرق، ولدينا بعض البطولات الدولية، وسوف نشارك بها في أوائل عام ،٢٠٢٠ مثل بطولة فزاع لرفع الأثقال، بطولة في السباحة، وأخرى في ألعاب القوى.

هل للإعلام دور في دعمكم؟

أنا أرى أن الإعلام بدأ التركيز على رياضة المعاقين، ولكن يتم ذلك فقط لتغطية البطولات الدولية، أما البطولات المحلية، فالإعلام لا يهتم بها؛ لذلك أناشد الإعلام بالمزيد من الاهتمام، نظرًا أنه يغير نظرة المجتمع للمعاقين، وإبراز أهمية رياضاتهم.

ما هي الصعوبات التي تواجه حياة خطاب؟

الصعوبات التي تواجهني، هي اعتراض البعض على وجود سيدة في هذا المنصب، ولكن طريقتي في التعامل مع الكثير ساعدني على التغلب على هذه المشكلة.

أما غير ذلك، فأما سعيدة بوجودي علة رأس المنظومة، وأحاول أن أقوم بدوري على أكمل وجه حتى دورة طوكيو ٢٠٢٠، وسوف نشهد انتخابات للدورة الجديدة، وأعتذر عن أي تقصير خلال فترة رئاستي.



هل شعرتي بأي فارق بعد عام 2018 "عام المعاق"؟

في خلال عام ٢٠١٨ وبعد ذلك، تم التركيز علي المعاقين ومشاكلهم، وتبارت جميع المنظمات الأهلية والدولية على تكريم المعاقين وتسليط الضوء عليهم.

وبالطبع يرجع الفضل في ذلك لله، ثم للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالمعاقين.

ماهو حلم حياة خطاب للجنة؟

حلمي أن تكون اللجنة البارلمبية المصرية في مقدمة الدول في رياضة المعاقين، وأن تقوم اللجنة بخدمة المعاقين في جميع المجالات الرياضية والاجتماعية والأسرية.