أخبار مصر | وزير الشباب يستعرض إنجازات الوزارة في دمياط.. والرئيس يفتتح مركز التعليم المدني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب يستعرض إنجازات الوزارة في دمياط.. والرئيس يفتتح مركز التعليم المدني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه يعد من أهم هذه المنشأت مركز التعليم المدنى بدمياط والذي يهدف إلي إعداد جيل لديه القدرة على الاشتراك والتنافس في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية المختلفة، مدركًا لتحديات ومقدرات وطنه ومستقبله خادما للرؤية العامة لاستراتجيية الشباب والرياضة.
حيث تم تطوير نادى دمياط الرياضي على مساحة 20 فدان بتكلفة استثمارية بلغت 41 مليون جنيه، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير في مايو 2020، وكذلك تطوير نادي الزرقا الرياضى على مساحة 8862 متر مربع بتكلفة استثمارية 22،5 مليون جنية ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ اعمال التطوير في فبراير 2020 ليتم إدراج استاد دمياط ضمن المشروع القومي لتطوير الإستادات الرياضية بعد توقف دام 8 سنوات.
وعن دعم الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة أشار الوزير الى انه تم تقديم دعم مالى إلى الأنشطة الشبابية والرياضية بالمحافظة تخطى 2 مليون جنيه، وبتفعيل منظومة الربط الإلكتروني والتي بدأت في شهر يناير الماضى على مستوى الجمهورية وبدأ تطبيقها بمحافظة دمياط في مايو 2019.
كما استعرض الوزير منظومة الربط الإلكتروني والتحول الرقمي بالمحافظة خلال شهر نوفمبر مشيرًا لقيام وزارة الشاباب والرياضة بتنفيذ 283 برنامج باجمالى 136،245، من خلال الندوات التثقفية وبرامج دمج ذوى القدرات والمسابقات الفنية والأنشطة الرياضية المتعددة وتنمية المهارات الإبداعية وريادة الاعمال والورش الحرفية وتوسيع قاعدة الممارسة ورعاية الموهوبين رياضيًا، بالاضافة إلى المشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبى من خلال مرحلة الواعدين فى رفع الاثقال والملاكمة والمصارعة وتنس الطاولة والعاب القوى، ومرحلة ابطال الواعدين فى رفع الاثقال بنين وبنات وكانت اماكن التنفيذ في (مركز شباب سيف الدين، فارسكور، نادي المستقبل الرياضي، مدرسة رويال، مركز شباب مدينة دمياط الجديدة ) ،
كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى إنضمام أبطال من محافظة دمياط فى العديد من الرياضات المختلفة، ومن أبناء محافظة دمياط خاصة.
وعبر الفيديو كونفرانس أعطى السيد الرئيس إشارة البدء لافتتاح مركز التعليم المدنى.