أخبار مصر | وزير الشباب يستعرض إنجازات الوزارة في دمياط.. والرئيس يفتتح مركز التعليم المدني

وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه يعد من أهم هذه المنشأت مركز التعليم المدنى بدمياط والذي يهدف إلي إعداد جيل لديه القدرة على الاشتراك والتنافس في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية المختلفة، مدركًا لتحديات ومقدرات وطنه ومستقبله خادما للرؤية العامة لاستراتجيية الشباب والرياضة.

وعن مركز التعليم المدنى بدمياط استعرض وزير الشباب والرياضة مكونات المركز والتي تضم عدد من المبانى الإدارية والخدمية المختلفة، وتعد بمثابة مكملات لمستهدفات الوزارة بمحافظة دمياط، والذي تم إنشائه على مساحة 6135 متر مربع بتكلفة مالية بلغت أكثر من 28 مليون جنيهًا، مضيفًا إلى امتداد التطوير والتشغيل بالمحافظة لعديد من القطاعات والهيئات الشبابية والرياضية بإجمالى تكلفة 367 مليون جنية كما أستعرض وزير الشباب والرياضة صورًا لمركز شباب مدينة دمياط الجديدة ومركز شباب البستان ومركز شباب كفر المنازلة وملعب جامعة دمياط وملعب إدارة الحماية المدنية كما يجرى تنفيذ مجموعة من المشروعات التطويرية لبعض المنشأت الرياضية بالمحافظة.

حيث تم تطوير نادى دمياط الرياضي على مساحة 20 فدان بتكلفة استثمارية بلغت 41 مليون جنيه، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير في مايو 2020، وكذلك تطوير نادي الزرقا الرياضى على مساحة 8862 متر مربع بتكلفة استثمارية 22،5 مليون جنية ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ اعمال التطوير في فبراير 2020 ليتم إدراج استاد دمياط ضمن المشروع القومي لتطوير الإستادات الرياضية بعد توقف دام 8 سنوات.

وعن دعم الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة أشار الوزير الى انه تم تقديم دعم مالى إلى الأنشطة الشبابية والرياضية بالمحافظة تخطى 2 مليون جنيه، وبتفعيل منظومة الربط الإلكتروني والتي بدأت في شهر يناير الماضى على مستوى الجمهورية وبدأ تطبيقها بمحافظة دمياط في مايو 2019.

Advertisements

كما استعرض الوزير منظومة الربط الإلكتروني والتحول الرقمي بالمحافظة خلال شهر نوفمبر مشيرًا لقيام وزارة الشاباب والرياضة بتنفيذ 283 برنامج باجمالى 136،245، من خلال الندوات التثقفية وبرامج دمج ذوى القدرات والمسابقات الفنية والأنشطة الرياضية المتعددة وتنمية المهارات الإبداعية وريادة الاعمال والورش الحرفية وتوسيع قاعدة الممارسة ورعاية الموهوبين رياضيًا، بالاضافة إلى المشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبى من خلال مرحلة الواعدين فى رفع الاثقال والملاكمة والمصارعة وتنس الطاولة والعاب القوى، ومرحلة ابطال الواعدين فى رفع الاثقال بنين وبنات وكانت اماكن التنفيذ في (مركز شباب سيف الدين، فارسكور، نادي المستقبل الرياضي، مدرسة رويال، مركز شباب مدينة دمياط الجديدة ) ،

كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى إنضمام أبطال من محافظة دمياط فى العديد من الرياضات المختلفة، ومن أبناء محافظة دمياط خاصة.

وعبر الفيديو كونفرانس أعطى السيد الرئيس إشارة البدء لافتتاح مركز التعليم المدنى.